Danmarks bedste grillpølse er fra Fanø

Det skriver Fanø Posten - Øen rundt på deres Facebookside.

- Jeg er glad og enormt stolt over, at vores håndværk har båret frugt. Det er simpelthen så fantastisk at se og opleve, at det, vi har brugt så megen tid og kræfter på, bliver anerkendt i dag. Så er det jo det hele værd. Jeg er så glad, og glæder mig meget til at fejre sejren med mit personale og vores fantastiske, fortæller slagtermester Henrik Christiansen til mediet.



DM i slagterhåndværk bliver afholdt af Danske Slagtermestre hver andet år, og er en fagkonkurrence, hvor slagtere fra hele landet kan sende udvalgte produkter ind til bedømmelse.

Finalen blev afholdt søndag på fødevaremessen Foodexpo i Herning.