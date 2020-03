Efter ballade i Alternativet: Nu tager Fanøs borgmester bladet fra munden

- Det har været svært og frustrerende.

Sådan siger Fanø Kommunes borgmester, Sofie Valbjørn fra Alternativet, efter en tumultarisk periode i sit parti.

Lørdag den 23. februar bragte Information en artikel, hvor en række unavngivne kilder sagde, at Josephine Fock adskillige gange havde opført sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet.

I aftes var der så møde i Alternativets hovedbestyrelse, og her skulle der stemmes om, hvorvidt der stadig er tillid til Josephine Fock som partiets leder.

Sådan fordelte stemmerne sig 10 stemte for at vise fuld tillid til Josephine Fock

7 stemte imod at vise fuld tillid til Josephine Fock

Her var der et spinkelt flertal for, at der stadig er tillid til Fock. Det betyder samtidig, at Sofie Valbjørn bliver i Alternativet.

- Jeg er tilfreds med, at hovedbestyrelsen er endt op med at bakke op om Josephine Fock. Nu kan vi komme videre med det arbejde, der ligger foran os, siger Sofie Valbjørn til TV SYD.

Men selv om det med stemmefordelingen 10-7 ikke var en overbevisende tillidserklæring til partilederen, så er Alternativet-borgmesteren glad for resultatet.

- Hvis der havde været fire i hovedbestyrelsen som reelt ikke kunne bakke op, så kunne de have bedt om et ekstraordinært landsmøde, og det har de ikke gjort. Så kan det godt være, at de ikke har givet fuld styrke på tilliden, men de har heller ikke sagt, at de ikke har tillid til Josphine Fock, slår borgmesteren fast.

Truede med at forlade partiet

Tidligere på ugen truede Sofie Valbjørn med at forlade partiet.

- Jeg har meldt ud, at hvis ikke der var fuld opbakning til Josephine Fock, så ville jeg have svært ved at se mig selv i partiet, og det står jeg ved. Jeg var oprigtigt i tvivl. Hvis det var den måde, vi skulle arbejde på, så var det uforligneligt med de værdier, vi står på, siger Sofie Valbjørn.

Med tillidserklæringen fra Alternativets hovedbestyrelse, bliver borgmesteren derfor i Alternativet.

- Der ligger et stort reparationsarbejde foran os, for det her er ikke en optimal måde at starte op med en ny leder på, siger Sofie Valbjørn til TV SYD.