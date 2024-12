Formand ser med alvor på sagen om det kritisable arbejdsmiljø på Fanø Rådhus

I oktober udtrykte medarbejderne på Fanø Rådhus en bekymring for deres arbejdsvilkår og samarbejde med politikerne i et åbent brev til byrådet.

- Det er bekymrende, at det har stået på så længe, og jeg synes, der er gjort flere ting for at forbedre det. Og så synes jeg egentlig, at det er nogle nogle urimelige efterretninger om, hvordan det foregår. Det er ikke et sundt arbejdsmiljø i mine øjne, siger Johanne Nordmann, der er formand i fagforeningen Djøf Offentlig.

TV SYD har rakt ud til flere af medarbejderne på Fanøs Rådhus herunder tillids- og medarbejderrepræsentanter, men ingen har ønsket at udtale sig i sagen og henviser til deres respektive fagforeninger, hvor Djøf er en af dem. Den beslutning forstår formanden godt.

- Jeg synes egentligt, det er meget naturligt, når man bor i et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle. Det siger også noget om, hvor ansvarlig man som medarbejder er, og at man faktisk ikke ønsker at skabe yderligere problemer eller konflikter. Man ønsker bare, at sagen bliver løst, og der kan jeg godt sætte mig ind i, at det kan være smart at række ud til nogle, der kan tale på deres vegne, siger Johanne Nordmann.

Et enigt byråd

På et møde i Plan- og Økonomiudvalget i Fanø Byråd mandag blev det besluttet at afsætte 200.000 kroner til at lave en ekstern trivselsundersøgelse, hvor medarbejderne anonymt og frit kan fortælle om arbejdsforholdene.

- Jeg har det rigtig, rigtig skidt med, at medarbejderne føler en utryghed ved at komme på arbejde. Sådan skal det selvfølgelig ikke være, og det berører mig dybt. Det skal vi gøre noget ved, og det er vi nu i gang med, siger borgmester Frank Jensen (RV).