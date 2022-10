Før var der 170 ansøgere - nu ønsker kun fire personer jobbet

Patrick Culmsee Bryhl mener, at det generelt er nødvendigt at gentænke pædagoguddannelse og undersøge, om kravene til optagelse er aktuelle.

- Løsningen kan være at få mere praktisk arbejde ind over, så det ikke kun er for de bogligt stærke at uddanne sig. Man kan sagtens have sociale kompetencer, der gør, at man kan være en god pædagog, siger han.

Desuden mener han, at en mulighed er at have flere praktikforløb under uddannelsen.

- Det er generelt i den offentlige sektor, at der mangler arbejdskraft, så hvis flere kan komme ud og bidrage, mens de uddanner sig, så tror jeg, det vil gavne alle parter, uddyber han.