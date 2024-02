Borgerne i Grindsted bliver ikke mere syge end andre

Der har været tvivl om, hvorvidt der var øget sygdom blandt byens indbyggerne efter forurening fra blandt andet det tidligere Grindstedværket.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Rapporten udkom første gang i 2020, men er nu blevet opdateret.

Det skete, efter at der blev slået tvivl om den første rapport. Derfor blev der igangsat tre nye undersøgelser, og resultaterne af to af de undersøgelser bliver præsenteret på et borgermøde i Grindsted mandag aften.

Ud over den opdaterede version af undersøgelsen "Sygdomsforekomst blandt borgere i Grindsted" er der også blevet offentliggjort resultatet af en borgerundersøgelse i Grindsted.

Den viser, at det ikke er muligt at konkludere på årsagssammenhænge for borgernes helbredsgener.

Du kan læse mere om sagen herunder.