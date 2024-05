Arrangør af særligt løb overrasket over svær målgruppe

Han er overrasket over og glad for, at 350 værestedsbrugere har valgt at være med i løbet, for det er en målgruppe, der traditionelt set er svær at få til at motionere.



Og var det ikke for 'Royal Side Run' i Fredericia, var værestedsbrugerne nok ikke kommet ud at løbe, siger han.

- Det er svært for dem at komme i gang med motion, fordi de er ensomme og har svært ved at komme i gang. Selvom de nok egentlig gerne ville deltage, havde de nok aldrig meldt sig til Royal Run. Der er alt for mange mennesker med, og de bliver skræmt af så mange mennesker, de ikke kender. Her der føler de sig trygge, siger Nico Hansen.