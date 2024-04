Blinde læser mere end de fleste - blindebogmesse i Fredericia

Franksmanden Louis Braille blev blind som 11-årig og opfandt brailleskrift i 1825. I Danmark blev brailleskrift indført efter en undersøgelse på anmodning af Johannes Moldenhawer på Det Kongelige Blindeinstitut i København i 1856. Braille kom til at være i brug sideløbende med det tidligere reliefskrift, som også bestod af følbar skrift, men hvor tegnenes former var identiske med pennestrøgene i det latinske alfabet. Braille fik dog først generel accept som de blindes skriftsystem i 1904. Det oprindelige 6-punktsystem blev udvidet med to prikker til et 8-punktsystem i 1970'erne som en del af den teknologiske udvikling.[1]

Tekst med braille blev først skrevet ved hjælp af en prentavle, der kan lave punkter i et papir med en pren, dvs. et spidst stykke metal, der kunnen lave punkterne enkeltvist. Senere blev det muligt at skrive med deciderede skrivemaskiner med taster der skrev hele tegn af gangen. I dag produceres bøger med braille typisk efter behov. Mange blinde foretrækker i stedet lydbøger. Tekster på braille fremstilles primært af Nota, Synscenter Refsnæs og Dansk Blindesamfund. De varetager Det Danske Punktskriftnævn, der blev dannet i 1972. Der er under 2.000 brugere af braille i alt i Danmark, hvoraf mindre end 1.000 bruger det på daglig basis.[1]

Kilde: Wikipedia