Den beslutning møder stor opbakning fra Karsten Byrgesen (D), der sidder i byrådet i Fredericia Kommune.



- Hovedbestyrelsen har vist, at de har klarsynet, modet og viljen til at tage de upopulære politiske og organisatoriske beslutninger. Det lover godt for vores videre færd, siger han.



Ekskludering betyder, at partiet nu skal finde en ny formand, og her håber Karsten Byrgesen, at partiets tidligere formand Pernille Vermund (D) vender tilbage.