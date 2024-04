Exit ærgrer byrådsmedlemmer i Fredericia

Flere byrådsmedlemmer havde håbet, at han ville blive siddende perioden ud.

- Det efterlader jo Fredericia i en omgang rod igen. Nu står vi igen midt i en valgperiode og skal skifte borgmesteren ud. Det smadrer lidt den kontinuitet, vi har i byrådets arbejde, fordi der er stor forskel på, hvem der sidder for bordenden, når vi skal lave aftaler, siger Tommy Nielsen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Fredericia Byråd

Også Susanne Eilersen, 2.viceborgmester i Fredericia og medlem af Dansk Folkeparti, deler samme bekymring, selvom hun har fuld forståelse for jobskiftet.

- For kommunens skyld havde jeg håbet, at han havde siddet perioden ud. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været en turbulent periode igennem, og at byen måske også har brug for lidt ro og stabilitet, siger hun.