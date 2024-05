Fredericia HK sejrer - et skridt nærmere guldet

I slutspillets sidste runde tabte GOG på udebane klart med 24-34 til Fredericia. Og da Skjern samtidig slog TMS Ringsted med 38-24, bliver det Fredericia og Skjern, der tager gruppens to semifinalepladser.



Søndagens nedtur er et skuffende facit på en turbulent sæson for GOG, der i september skilte sig af med den nyudnævnte cheftræner Ian Marko Fog.

Holdet genvandt godt nok pokalturneringen i februar, men har generelt haft svært ved at finde noget, der ligner et stabilt niveau.

Sydfynboerne lignede da også alt andet end et mesterhold søndag aften med kniven for struben i Fredericias heksekedel.

Hjemmeholdets målmand Sebastian Frandsen pillede hurtigt optimismen ud af GOG-skytterne med en række store redninger.

Et mål på straffekast af Alexander Blonz var det eneste, GOG fik ud af de første ni minutter, hvor Fredericia til gengæld scorede fem gange.

Da Skjern samtidig førte kæmpestort over et afbudsramt TMS Ringsted-mandskab, stod det klart, at kampen i Fredericia var en direkte duel om at følge med vestjyderne til semifinalerne.

Efter mindre end 18 minutter havde GOG's forsvarskrumtap Henrik Jakobsen raget to udvisninger til sig, og skytterne Emil Madsen og Aaron Mensing havde svært ved at komme i ordentlige positioner.

Ved pausen førte hjemmeholdet 17-10, og efter sidebyttet fortsatte Sebastian Frandsen med at tage pippet fra GOG-spillerne.

I den anden ende fik hverken Tobias Thulin eller Mathias Rex fat i ret meget. Sølle tre redninger bidrog GOG's to keepere med. Tilsammen.

De mere og mere modløse GOG-spillere vidste, hvad klokken var slået, og kampen endte som en lille ydmygelse af et detroniseret mesterhold.

Dermed er det altså Fredericia og Skjern, der stryger videre til semifinalerne, hvor de får selskab af Aalborg og Ribe-Esbjerg.

Ribe-Esbjerg sikrede sig billetten til medaljekampen med en udesejr på 28-26 over Mors-Thy.