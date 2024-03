Fredericia ser frem mod historiske kampe

Modstanderen over to kampe i jagten på den første pokalfinale i klubbens historie er superligaklubben Silkeborg.



Fredag bliver første dyst afviklet i Søhøjlandet, hvor Fredericia på udebane skal håndtere første kamp i jagten på historieskrivning, men i rollen som underdog.

- Det er stort for klubben, og muligheden for at gøre drømme til virkelighed fylder meget lige nu, siger Fredericia-cheftræner Michael Hansen.

- Vi har chancen for at gøre det til noget af det største for klubben - og også for flere af spillerne ved at nå til finalen. Det vil være ekstraordinært, fordi vi er et hold fra den næstbedste række og har ikke spillet Superliga før. Det vil også være et nyt skridt i historiebøgerne for mig rent personligt.

I den anden semifinale skal FC Nordsjælland møde AGF og begge kampe spilles fredag aften. Returopgørene spilles torsdag 11. april, mens finalen i Parken er 9. maj.