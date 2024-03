Genbrugsbutikken på Danmarksgade 4C i Fredericia, der drives af Kirkens Korshær, har nemlig haft indbrud.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Indbruddet betyder, at det ikke er muligt at besøge butikken i øjeblikket. Ifølge mediet skete indbruddet natten til onsdag. Her skulle tyvene eftersigende have smadret et vindue ved bagindgangen, som har skaffet dem adgang til butikken.

TV SYD har forsøgt at få fat i genbrugsbutikken. Det er ikke lykkes.