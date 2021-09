Gudmundsson overtager trænerpost i Fredericia

Gudmundur Gudmundsson skal ikke gå arbejdsløs længe efter mandagens fyring i den tyske klub Melsungen.



Den tidligere danske landstræner skal være cheftræner for Fredericias håndboldherrer efter denne sæson. Det bekræfter klubbens direktør over for TV2 Sport.

- Gudmundur er en træner på øverste hylde med rigtig meget erfaring. Han har været klubtræner og landstræner og har været i stand til at skabe gode resultater på et langsigtet plan.

- Det er det, vi også forventer, at han kan gøre i Fredericia, siger Fredericia-direktør Thomas Renneberg-Larsen til TV2 Sport.

Tidligere mandag oplyste Fredericia Håndboldklub, at cheftræner Jesper Houmark, stopper i sit nuværende job til sommer, men fortsætter i en ny rolle.

Jesper Houmark blev ansat i Fredericia i 2016, da holdet rykkede op i 1. division.

- Det er Jespers eget valg at stoppe som cheftræner, hvilket vi er meget kede af, men vi har også en forståelse for, at Jesper ikke vil være fuldtidstræner, da hans civile job også har stor betydning for ham.

- Derfor glæder vi os over, at han fortsætter arbejdet i klubben og fremover vil komme til at arbejde tæt sammen med den nye cheftræner, siger Thomas Renneberg-Larsen til klubbens hjemmeside.

Dermed skal han arbejde sammen med Gudmundsson fra næste sæson.

- Forhåbentlig kan jeg aflevere Fredericia som slutspilshold. Så synes jeg, at det er et godt tidspunkt at give stafetten videre, og Fredericia kan rejse videre mod top-4, siger Jesper Houmark.

Det gælder i denne sæson om at komme med i slutspillet i den bedste danske række.

- Jeg har været utrolig glad for at stå i spidsen for Fredericia og glæder mig til at fortsætte i en anden rolle i Fredericia, som ikke er helt defineret endnu, men jeg kommer til at arbejde tæt sammen med den nye cheftræner.

- Men der er først et arbejde, som skal gøres færdigt i denne sæson, og jeg har alt mit fokus på at indfri vores målsætning med at komme i slutspillet, siger Jesper Houmark.