Haller med militært isenkram skal mere end vise Forsvarets muskler

En rekrutteringsmulighed

Kontreadmiralen medgiver, at messen også er en mulighed for forsvaret og det civile beredskab for at vække de unges interesse, når det gælder kommende karriereveje.

- Det er også en mulighed for at reklamere for, at man har mulighed for at blive brandmand, tekniker i forsvaret, sømand, soldat, eller hvad man ellers kan forestille sig, siger Torben Ørting Jørgensen.

- Det er bestemt også en rekrutteringsmulighed, siger han.

Han tilføjer, at foreningen også har inviteret særligt afgangsklasserne i folkeskolerne i området til at komme, da de netop står overfor snart at skulle vælge karrierevej.

Tror du ikke, at det kan virke lidt voldsomt for nogle at se så meget forsvars- og redningsisenkram samlet et sted? Det giver måske en følelse af en form for overhængende fare.



- Den bekymring bliver ikke genereret af det, vi ser på udstillingen her. Den bliver genereret af, at folk åbner aviser, eller går på internettet og ser tv, hvor de ser virkeligheden, som udfolder sig i Ukraine eller Gaza og andre steder, siger han.