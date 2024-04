Kongeskibet Dannebrog ankommer til Royal Run i Fredericia

Det skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Kongeskibet Dannebrog kommer til at ligge for svaj i Øster Strand. Derfor kommer fremmødte både til at opleve Kongen løbe og ankomme i Kongeskibet til Royal Run.

Den storslåede ankomst vækker glæde hos formanden for Fredericia Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg, Peder Tind.

- Vi er både spændte og beærede over, at H.M. Kongen sætter Royal Run ’24 i gang i fæstningsbyen Fredericia. At Kongen så tilmed ankommer med Kongeskibet Dannebrog, gør hele oplevelsen endnu større, siger Peder Tind.

I Fredericia starter løbet med One Mile klokken 10:45. Derefter bliver løbet på 10 kilometer sat i gang klokken 12:00. Til sidst sendes deltagerne, som skal løbe fem kilometer, afsted klokken 14:00.