Kronprinsen åbner Skills i Fredericia

Begivenheden samler tusindvis af unge, der dyster i forskellige håndværk.



Kronprinsen åbnede den årlige fokus på erhvervsuddannelserne med at sammenligne Skills med De Olympiske Lege. Han fremhævede, at de tre værdier i den olympiske ånd: excellence, friendship and respect (ekspertise, venskab og respekt) også er gældende for Skills.

Han mindede om, at farverne i Skills-logoet er de samme som i OLs logo. Derefter bad han de unge om at huske, at de skal huske deres passion for deres fag, når hverdagen melder sig igen.