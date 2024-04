Det står klart efter 185 delegerede stemte om partiets nye formandskab i Fredericia Idrætscenter.

Tidligere på samme møde stemte 172 ud af de 185 delegerede for, at partiet fortsat skal eksistere.

Martin Henriksen er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og sad i Folketinget fra 2005 til 2019. Han meldte sig ud af Dansk Folkeparti for to år siden, efter han tabte kampen om formandsposten til Morten Messerschmidt.

Den nye formand har været medlem af Nye Borgerlige siden i sommer.