Det skriver Trefor Vand i en pressemeddelelse.

- I weekenden har vi fået analyseret flere vandprøver, der viser, at bakterietallet ligger under niveau for en kogeanbefaling. Derfor har myndighederne, Fredericia Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed ophævet kogebefalingen, så alle i Fredericia kan benytte vandet direkte fra hanen til både at drikke og madlavningen, siger vandforsyningschef i TREFOR Vand, Lars Skjerning i pressemeddelelsen.