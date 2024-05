Ørsted tjener 2,6 milliarder kroner i første kvartal

Efter milliardnedskrivninger i 2023 tjente energiselskabet Ørsted 2,6 milliarder kroner i første kvartal.

Det viser regnskabet for første kvartal, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

Resultatet er dog 19 procent lavere end samme periode i 2023. Det er blandt andet påvirket af en udskudt skatteforpligtelse, skriver Ørsted i regnskabet.

Indtjeningen på driften er dog højere i årets første tre måneder sammenlignet med 2023. Indtjeningen fra havvindmølleparker er steget 18 procent, lyder det.

- Vi arbejder målrettet på at gennemføre den forretningsplan, vi fremlagde i februar. En vigtig milepæl er vores Sunrise Wind-projekt på 924 MW, som blev udvalgt til at indgå i kontraktforhandlinger i forbindelse med New Yorks fjerde havvindauktion, siger topchef Mads Nipper i en kommentar til regnskabet.

Selskabet fastholder sine forventninger til hele året.