Søn sigtet efter overfald på mor på populær legeplads

Vagtchefen oplyser på politikredsens daglige pressebriefing, at den 22-årige mand skulle have taget kvælertag på den forurettede, som altså er hans mor.



Sydøstjyllands Politi har dog samtidig udsendt en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at den 22-årige er sigtet for forsøg på manddrab, idet han mandag omkring klokken 16.15 overhældte sig selv og den forurettede med brændbar væske, inden han efterfølgende forsøgte at antænde væsken.

Anklagemyndigheden vil begære dørene til grundlovsforhøret lukkede, og følger dommeren anmodningen, vil det ikke være muligt at høre mandens forklaring. Desuden vil detaljer om sagen i så fald blive hemmeligholdt.