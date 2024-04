Steen Wrist stopper som borgmester før tid

Fredericias borgmester Steen Wrist (S) stopper ved udgangen af måneden som borgmester i Fredericia. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Steen Wrist har tidligere annonceret, at han ville stoppe ved udgangen af valgperioden, men nu er datoen altså rykket frem.

Det skyldes, at Steen Wrist har fået et nyt job som forstander på kursus- og konferencecenteret Laugesens Have A/S, hvor han tiltræder 1. maj.

Det betyder samtidigt, at Steen Wrist har bedt om, at byrådet bliver indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, hvor han vil anmode om at træde ud af byrådet og dermed også af borgmesterhvervet.

- Efter ti gode år i byrådet, de sidste tre som borgmester, bliver det vemodigt at stoppe i Fredericia Byråd. Da jeg tidligere på året meddelte, at jeg ikke genopstillede til det kommende kommunalvalg, sagde jeg samtidig, at jeg som udgangspunkt sad perioden ud. Men jeg ved, at det er det rette for både kommunen og mig at stoppe nu. Jeg glæder mig til nye udfordringer, og kommunen får så samtidig en borgmester med et længere sigte end mig, udtaler borgmester Steen Wrist og fortsætter:

- Jeg vil sige tusind tak til alle dem, der har stemt på mig ved tre valg, de mange samarbejdspartnere, jeg har mødt, og alle kollegaer i byrådet for med- og modspillet og ikke mindst for samarbejdet. Og ikke mindst kæmpe tak til hver og en af kommunens medarbejdere og ledere, fortsætter han.