Tanja og Brian kommer aldrig til at se deres børn

Men den sundhedsplejerske, som Tanja og Brian havde tilkoblet, forsikrede personalet på sygehuset om, at de roligt kunne sende de nybagte forældre hjem.

- Hun sagde faktisk ret hurtigt, at hun ikke kom hos os for sin egen skyld, for hun var ikke i tvivl om, at vi kunne klare det. Men hun ville gerne komme, hvis det gjorde os mere trygge, fortæller Tanja Sørensen og uddyber, at det for eksempel var vigtigt for hende at få sundhedsplejerskens hjælp til at tjekke Eiks afføring og til at få ham lagt rigtigt, når han skulle have mad.