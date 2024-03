Teenagere blev trætte af at game og fandt en årsag til at komme udenfor

Også på hjemmefronten er der stor opbakning til gåprojektet.

- Jeg synes jo, at det er helt fantastisk, og jeg tror, at de fleste forældre ville synes, at det var dejligt at se, at de tager initiativ til at komme ud og være udenfor, fortæller Ronni Røjgaard, der er far til Aske.

Væk fra skærmen

I rapporten "Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2022", som VIVE udgav for lidt over et år siden, bliver det beskrevet, at børn og unge ser hinanden mere virtuelt end de tidligere har gjort. Det fysiske samvær er faldet markant.



Skærmene er også noget, der optager de tre venner fra Smidstrup, der alle spiller computer. Men gåturene har ifølge dem været en god måde at komme væk fra computerne på.

- Før vi begyndte at gå, sad vi meget ved skærmen, fortæller Jonathan Nissen.