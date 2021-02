Endelig tilbage på efterskolen

Lise Christensen er næstformand for efterskoleforeningen i Syd- og Sønderjylland og efterskolelærer i Varde Kommune, er ærgerlig over, at Syd- og Sønderjylland ikke er med i åbningen fra første marts, men:



- Nu glæder vi os i stedet til den 15. marts, hvor vi forhåbentligt også får lov at åbne.

Jeg accepterer



Selv om hendes nabokommune mod nord er Ringkøbing-Skjern, som må åbne fra mandag, så accepterer Lise Christensen, at de ikke må i Varde.

- Jeg accepterer, at grænsen jo skal gå et eller andet sted, og det blev så her, og vi kan stadig nå at skabe et godt efterskoleår, når vi begynder igen 15. marts. Livet er så intenst på en efterskole, så vi når helt sikkert at få et godt skoleår fra den 15. marts, siger Lise Christensen.

Levende undervisning



Både Signe Marie og Martina glæder sig meget til at skifte deres on lineundervisning ud med rigtig, levende undervisning.

- Håndboldundervisning via en computer er nu ikke det samme, siger Signe Marie Holler Kampstrup.

Genåbning fra første marts i kort form: