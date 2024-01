Folketingsmedlem besøger stormflodsramte sommerhusejere

Ifølge Verner Christiansen er beboerne hårdt ramt både økonomisk og psykisk, men de kæmper videre.

- Vi påtænker, at anlægge en retssag.

Mod hvem?

- Det kan gå flere retninger. Kommunen har aldrig oplyst os om, at det her skulle være et område, hvor man ikke måtte bygge foran et dige. Det er ingen forsikringsselskaber, der gør opmærksom på det, ingen ejendomsmægler der har gjort det. Men det må jo blive mod stormskaderådet i første omgang, fordi dette er dybt urimelig, siger Verner Christiansen.



Henrik Frandsen vil gerne hjælpe beboerne i sommerhusområdet.

- Jeg synes, at det ville være en god ide, at vi lige prøver at snakke sammen på Christiansborg. Os, der har fået indsigt i sagen og måske prøver at tage det op i Landdistriktsudvalget, eller hvor man ellers skal tage det op i Folketinget, siger Henrik Frandsen.