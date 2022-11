Han fik at vide, at han skyldte 252.500 kroner for ikke at have afleveret nummerpladen til motorcyklen.

Siden opsigelsen har DFIM (Dansk Forening for International Køretøjsforsikring) opkrævet 250 kroner om dagen.

- Jeg har aldrig set nogen opkrævning fra DFIM, for så havde jeg selvfølgelig skyndt mig at aflevere pladen, siger Kim Nielsen.