Pokalfinale afbrudt: AaB-fans stod for tæt sammen - nu er de udvandret

Da der var spillet en halv time af årets pokalfinale i fodbold mellem AaB og SønderjyskE fløjtede dommeren i fløjten og afbrød kampen.

En gruppe af AaB-tilhængere overholdte ikke den afstand, som det kræves på tribunerne. Det betød, at dommeren valgte at afbryde kampen nogle længere tid.

De o AaB-spillere Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen gik ned til deres fans og forsøgte få gruppen til at gå hver til sit, som reglerne kræver. De to profiler gjorde, hvad de kunne. Men det skete ikke. Og det fik alt konsekvenser.

Det er ærgerligt. Andre kunne have fået billet og fået mere ud af det. Jonas Borg, SønderjyskE-fan

Det hele stod på i et kvarter, men pausen i kampen endte med, at en del af fansene udvandrede i protest. Derefter blev kampen genoptaget igen - og kort tid efter bragte SønderjyskE sig foran 1-0.

Urolighederne skabte også frustrationer i Haderslev, hvor en masse glade SønderjyskE-fans overværer kampen. Jonas Borg, der holder med de lyseblå, var ærgerligt over, at kampen blev afbrudt på grund af en gruppe fans.

- Det er ærgerligt. Andre kunne have fået billet og fået mere ud af det. Så jeg synes, at det er ærgerligt. Det kunne jeg ikke have fundet, siger Jonas Borg.