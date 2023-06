En gang om året holder de nemlig Hertug Hans Festival i den sønderjyske by for at mindes Haderslevs storhedstid fra midten af 1500-tallet og cirka 100 år frem.



Festivalen har navn efter Hertug Hans den Ældre, der var regerende fyrste over Haderslev og store landområder i det nuværende dansk-tyske grænseland fra 1544 til sin død i 1580.

Se billederne fra festivalen, hvor Haderslev blev forvandlet til en købstad fra middelalderen i artiklen herunder: