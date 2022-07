Selskab tilbage på lokale hænder - over halvdelen af medarbejderne fyres

I kølvandet på flere års manglende overskud i Gram Commercial har en gruppe af virksomhedens ledere nu købt kølevirksomheden i Vojens tilbage af den nuværende japanske ejer, Hoshizaki.



Der vil i fremtiden dog ikke blive produceret kølemøbler, men derimod løsninger til biotekindustrien.

- Det har ikke været muligt for Hoshizaki at finde en økonomisk forsvarlig vej til at videreføre sine danske aktiviteter. Det betyder, at Vojens vil refokusere med henblik på at betjene det biomedicinske marked, lyder det fra Ole Brandorff-Lund, der er viceadministrerende direktør i Gram Commercial i en pressemeddelelse.

Det er ifølge Ole Brandorff-Lund, der også er talsmand for ledergruppen, som overtager selskabet, en dag og beslutning, der giver blandede følelser.

- Det er med tårer i det ene øje, at vi må gøre klar til at sige farvel til nogle medarbejdere i de kommende måneder, mens vi kan have en – om end lille – smilerynke ved det andet øje, fordi det trods alt er lykkedes at sikre både Gram-navnet og et større antal arbejdspladser, udvikling og produktion i Vojens.

Over halvdelen fyres

Overtagelsen sker 1. januar 2023, men allerede nu går processen i gang med at omlægge produktions- og salgsfokusset fra kølemøbler til biotek-løsninger.

Når det nye selskab går i luften forventes det, at 92 af de nuværende 204 medarbejdere vil blive tilbudt en stilling. Det betyder dermed, at over halvdelen af de nuværende medarbejdere vil blive opsagt.

- Vores ejer har haft stor forståelse for, hvor meget navnet Gram og den lange historie betyder for mange mennesker og været generøs i sin indstilling, så vi har fået økonomi til at kunne hjælpe medarbejdere, der ikke kan følge med i den nye konstruktion, forklarer Ole Brandorff-Lund i pressemeddelelsen.

Trods opsigelser i forbindelse med købet har den japanske ejer været en positiv medspiller.

- Det har været et stærkt ønske, at vi afslutter vores engagement i Danmark og Vojens på en hæderlig og ordentlig måde i betragtning af de mange års gode relationer og i respekt for Grams lange og hæderkronede historie, siger Yosuke Matsunaga, formand for Hoshizakis europæiske bestyrelse.

Det “nye” Gram Commercial vil fortsætte med at have deres aktiviteter på den nuværende adresse i Vojens.