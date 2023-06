Sønderjyderne kom ellers bagud fra kampens start, men fik bare to minutter efter udlignet til 1-1. Herefter scorede Sønderjyske yderligere et mål på hver side af pausen, og selvom nordjyderne med et kvarter igen fik reduceret, så holdt føringen hjem til resultatet 3-2.

Dermed ender Sønderjyske på 3. pladsen i landets næstbedste række to point efter Superligaoprykkerne fra Hvidovre.