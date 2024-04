Statsminister Mette Frederiksen (S) kommer nemlig til at holde sin første tale til årets 1. maj fra et telt i den sønderjyske by.



Det skriver DR.

Talen holder hun klokken 08:35, og i Haderslev vil hun være én af flere talere fra fagbevægelsen og Socialdemokratiet.

Mette Frederiksens besøg i landsdelen kommer dog ikke til at vare længe. Klokken 11 til 13 skal statsministeren nemlig være i Slagelse, hvor hun aflægger FOA Vestsjælland et besøg.