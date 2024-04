44-årig fundet død - uvist om der er sket en forbrydelse

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.



På baggrund af de indledende undersøgelser har politiet ikke fundet grundlag for at fastlægge, at der er sket en forbrydelse. Men der skal yderligere undersøgelser til at afdække det.

Blandt andet skal der foretages en obduktion af den afdøde.

Politiet kan endnu ikke sige, hvornår et resultat af obduktionen er klar. Ligeledes kan politiet heller ikke på nuværende tidspunkt sige, om konklusionen af obduktionen vil kunne deles med offentligheden.

Det var søndag klokken 09.45, at Sydøstjyllands Politi fik meldingen om den 44-årige bevidstløse mand, som var fundet på en adresse i byen Hvirring ved Horsens.

Manden havde flere skader på sin krop, og han er siden afgået ved døden.

Politiet iværksatte rutinemæssigt en efterforskningen, og tekniske efterforskere og hundeførere har været på stedet.

Den 44-årige mands pårørende er underrettet. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger, som kan deles med offentligheden, lyder det.