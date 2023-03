Her er erhvervsuddannelserne mere populære end andre steder i landet

Succes med uddannelserne

Det er hverken første eller sidste gang, der er stablet et projekt på benene i kommunen, som skal gøre unge mennesker klogere på mulighederne indenfor erhvervsfagene.

- Vi har stor succes med at tilbyde eleverne at bytte skoletid ud med praktik. Vi har to-tre erhvervsklasser i kommunen, og så er vores lærere dygtige til at samarbejde med de lokale virksomheder, der er gode til at tage imod de unge mennesker, der gerne vil snuse til det, siger Merete Skovgaard-Jensen, formand for Udvalget for Læring i Hedensted Kommune.