Hun ønskede ikke at tro psykiateren, men måtte gøre det for sine børn

ADHD forekommer oftere i visse familier, og de fleste børn med ADHD har mindst én slægtning, som også har diagnosen.

Et studie fra 2019 viser, at 74 procent af den samlede risiko for ADHD kan forklares ved genetik. Faktisk har et barn 25 procent risiko for at få ADHD, hvis en af forældrene har det.

Man anslår endvidere, at 25-50 procent af forældre til børn med ADHD selv opfylder diagnosekravene for ADHD.

Kilder: Faraone SV, Larsson H. (2019). Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry og Chronis-Tuscano A, Wang CH, Woods KE, Strickland J, Stein MA. (2017). Parent ADHD and Evidence-Based Treatment for Their Children: Review and Directions for Future Research. J Abnorm Child Psychol.