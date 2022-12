Kontingentstigninger vil sende Katrine og børnene til tælling

Ugens højdepunkt forsvinder

Katrine Lindenberg betaler i dag 500 kroner i kontingent om året hver for børnene og 1.400 kroner for sig selv. Et beløb hun allerede får støtte til at betale af det den sociale forening 'Broen', der hjælper udsatte familier med blandt andet udgifter til medlemskaber af sportsklubber og sportstøj.



Mere end fordobling af kontingentet vil have af store konsekvenser for hende og ikke mindst børnene.

- Så kommer de ikke til at spille håndbold, og det kommer jeg heller ikke selv til. Jeg vil ikke have råd til at skulle betale over 1.300 kroner per barn, og for mit eget vedkommende kommer (kontingentet, red.) lige op over 2.000 kroner, fortæller Katrine Lindeberg, som er utrolig trist over, hvis det bliver konsekvensen af Hedensted Kommunes beslutning.