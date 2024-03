Moderaterne får første kommunalpolitiker i Jylland

Søren Vanting, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Hedensted Kommune, skifter nemlig De Konservative ud med Moderaterne.

Det fortæller han til TV SYD.

- Det har ikke været nogen nem beslutning. Jeg deltog i en valgcafé hos jer på TV SYD i forbindelse med seneste kommunalvalg, og der faldt jeg i snak med Henrik Frandsen, der var skiftet til Moderaterne. Efter det begyndte mine overvejelser om et skifte.

Årsagerne til skiftet er mange, men for Søren Vanting er det særligt partiets pragmatiske tilgang, der tiltaler ham.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man ikke altid blive for idealistisk og stålsat. Nogle gange skal man bare tage tingene, som de er, og det er den tilgang, som Moderaterne repræsenterer, siger Søren Vanting.

Kan du forstå, hvis nogle vælgere, der har stemt på dig, er skuffet over dit partiskifte?

- Ja, det kan jeg sagtens, men nogle gange er det også vigtigt at mærke efter, om man er det rigtige sted. Vi (Konservative og Vanting, red.) er bare ikke det rigtige match længere. Jeg tænker også, at vælgerne har stemt på mig på grund af mine holdninger og visioner og ikke på grund af det parti, jeg repræsenterer.

Med det nye medlem er Moderaterne ifølge Ritzau nu oppe på 22 medlemmer af kommunalbestyrelser og byråd rundt om i landet.