Østjysk Våbenhandel: - Omkring 500 våben ligger og venter på, at jægere får våbentilladelse

Bukkejagten går i ind mandag d.16. maj. Det er en dag, som i jægerkredse betegnes som en af de bedste dage på året.

- Åh, det med at komme tidligt op på en smuk majmorgen. Ud på jagt og se en dansk buk, når man kommer langs en skov- eller markkant. Der er ikke noget skønnere end det, fortæller Jens Pedersen, der er jæger og indehaver af en af Europas største våbenhandlervirksomheder beliggende i Hedensted.

- Det er virkelig en dag, vi er mange, som ser frem til.

Men rigtig mange danske jægere må i år skyde en hvid pil efter bukkejagten. De har nemlig ikke modtaget deres våbentilladelse fra politiet.



Ifølge Danmarks Jægerforbund drejer det sig omkring 15.000 jægere på landsplan, som ikke når at få fornyet deres våbentilladelser rettidigt.

Og det mærker de hos Østjysk Våbenhandel.

- Vi har lige nu omkring 500 uafhentede våben liggende klar, som blot afventer, at deres ejer får en våbentilladelse, fortæller Jens Pedersen.

Han fortæller, at der er jægere, der har søgt om våbentilladelse allerede før jul sidste år, og som tilbage i januar/februar købte deres våben, som de altså ikke kan få udleveret.

- Vi har snart ikke plads til at opbevare flere. Og selvom vi er vant til at have mange våben liggende, til alle tilladelser er på plads, så slår det her alt, hvad vi nogensinde har oplevet, forklarer Jens Pedersen.

- Men mest af alt så synes vi, det er synd for de mange jægere, der ikke kan komme afsted på bukkejagt. Bukkejagten varer nemlig kun to måneder, før hovedjagten går ind til 1. oktober.

It-problemer hos politiet forsinker tilladelser

Problemerne er opstået, efter Politiets Administrative Center har udskiftet deres gamle it-systemer og implementere et nyt våbenregister, som loven foreskriver, skriver politiet i en pressemeddelelse tilbage fra den 11. marts.

I brevet til Danmarks Våbenhandler Forening, som foreningen har offentliggjort 11. marts, forklarede politiet, at det er et sæt nye EU-regler, som komplicerer våbenregistreringen, og at sagsbehandlingstiden vil stige.



Ombudsmand går ind i sagen

Politiet skrev dog også, at tilladelser til erhvervslivet og jægere vil få øverste prioritet i sagsbehandlingen.

Danmarks Jægerforbund har forelagt ombudsmand, Niels Fenger, problematikken. Han har torsdag meddelt, at han taget jægerforbundets klage op, og at han derfor har bedt PAC, Rigspolitiet og Justitsministeriet om en redegørelse i sagen om det nye og tilsyneladende kuldsejlede våbenregister.

TV SYD arbejder på at få en kommentar fra Politiets Administrative Center.