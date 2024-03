To landsbyer bliver de første byer i Danmark med termonet

De to nye godkendelser er også et skridt på vejen mod, at landsbyer kan få etableret en fælles grøn varmeløsning. Her har man ikke altid traditionel fjernvarme som en mulighed, og her kan man glæde sig over den nye varmeløsning. Tilmed muliggør godkendelserne en udfasning af brugen af fossile brændstoffer til opvarmning af husstande i landsbyerne.

- Vi er meget ambitiøse i forhold til at få udrullet grønne, kollektive varmeløsninger i så mange områder af Hedensted Kommune som muligt. Derfor er vi også villige til at gå forrest og til som de første i Danmark at godkende lokale termonetprojekter i henhold til varmeforsyningsloven, siger Hedensted-borgmester, Ole Vind.

Varmeløsningen forventes at gavne cirka 75 husstande i Hjortsvang, mens de i Rårup regner med at koble cirka 190 husstande til anlægget.

Med godkendelserne kan de to landsbyer nu starte processen med at søge billig finansiering til anlæggene.