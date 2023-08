Ung psykolog skjulte sin sygdom og løj for kæresten

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved, at man har et forstyrret forhold til mad, krop og vægt i et sådan omfang, at det går ud over ens fysiske og psykiske helbred såvel som sociale liv. Sådan lyder definitionen fra Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, som anslår, at 75.000 lider af en spiseforstyrrelse i Danmark.

I diagnosesystemet inddeles spiseforstyrrelser i tre hoveddiagnoser: anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning (BED):

Anoreksi er kendetegnet ved en frygt for at tage på og et stort ønske om at tabe sig. De undgår oftest at spise og er overdrevet fysisk aktive for at øge kalorieforbrændingen. Det anslås, at 5.000 lider af anoreksi Danmark.

Bulimi er kendetegnet ved et tab af kontrol over spisning, der fører til overspisninger og er efterfuldt af kompenserende adfærd i form af for eksempel opkastning, restriktiv spisning eller misbrug af afføringsmidler. Det anslås, at 30.000 lider af anoreksi Danmark.

BED er kendetegnet ved tvangsmæssige overspisninger efterfulgt af en stor skam- og skyldfølelse uden kompenserende adfærd. Det anslås, at 40.000 lider af anoreksi Danmark.

Kilde: Forening Spiseforstyrrelse og Selvskade