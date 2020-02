Brug for hjælp i hverdagen? Agenter står klar med ny teknologi

Interaktive kommunikationsskærme, apps, Siri og Google Home. Der findes meget forskelligt teknologi i dag, som kan hjælpe os i vores hverdag. Og i Horsens Kommune vil man gerne have, at det skal komme alle borgere til gode. For nogle af borgerne kan det hjælpe dem med at få et mere selvstændigt liv.

Horsens Kommune har udviklet en teknologiuddannelse - Teknologiagentuddannelsen, som er tilpasset kommunen og deres ønsker. Siden 2017 har kommunen uddannet teknologiagenter, og der har snart været 300 medarbejdere igennem uddannelsen.

Uddannelsen skal hjælpe medarbejderne med at blive mere teknologisk intuitive, så de kan hjælpe borgerne med at finde ud af, hvilke digitale løsninger, der kan gøres deres hverdag nemmere.

- Via de her løsninger, kan vi jo i høj grad give borgerne noget af magten tilbage over eget liv, fortæller Kristoffer Puggaard, der er en af kommunens teknologiagenter.

En digital assistent

Et af de steder, hvor man bruger teknologiagenter i Horsens Kommune, er indenfor området Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Og det kommer Mathias Helmer Møller til gode. Han bor på et botilbud i Horsens, og til dagligt får han blandt andet teknologisk hjælp fra sin digitale assistent Google Home, som udfører instruktioner, når Mathias Helmer Møller taler til den.

- Google Home bruger jeg til at høre musik, og jeg bruger kalenderen og skriver det ind i kalenderen, hvis jeg har nogle aftaler, siger Mathias Helmer Møller.

Sådan ser Mathias Helmer Møllers digitale indkøbsseddel ud. Foto: Pernille Leftes

Indkøbssedlen bliver også lavet digitalt. Mathias Helmer Møller har ikke så nemt ved at læse, men ved at lave en digital indkøbsseddel med billeder, så kan han selv klare indkøbene, så han ikke behøver at have en medarbejder fra botilbuddet med.

Borgerne vokser

Kristoffer Puggard arbejder på det botilbud, hvor Mathias Helmer Møller bor. Og han kan mærke den forskel, som de teknologiske hjælpemidler giver borgerne:

- Jeg oplever, at de vokser enormt meget i brugen af teknologi - både i forhold til selvstændighed, men i den grad også i forhold til egenmestring. Vi kan se, at når de tager de teknologiske løsninger i brug, så bliver indlæringskurven ved borgerne væsentlig mere stejl.

Med uddannelsen som teknologiagent kan Kristoffer Puggaard hjælpe Mathias Helmer Møller og de andre beboere på botilbuddet med teknologiske løsninger. Foto: Pernille Leftes

Flere steder i landet er man begyndt at kigge i samme retning som Horsens Kommune og ønsker en teknologisk uddannelse til medarbejderne. Og Horsens Kommune er i gang med at udbrede deres erfaringer og hjælper blandt andet Odder Kommune med en løsning, som passer til deres behov.