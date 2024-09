Butik får stor bøde efter fund af insekter i mad

Samme år installerede et ægtepar selv en ladestander på gavlen af deres almenbolig i Fredericia med henblik på at lade deres hybridbil. Det havde de dog ikke søgt om hos Boligkontoret Fredericia, som udlejer boligen.

Det er ikke hverdagskost, at en sag om en ladestander i et boligområde ender ved Danmarks højeste domstol Højesteret.

Torsdag 19. september fik parret godkendelse af Procesbevillingsnævnet til at køre sagen for Højesteret.

Herefter fik parret besked af viceværten om, at de skulle søge om tilladelse hos Boligkontoret. Det gjorde de efterfølgende og fik afslag samt besked om, at ladestanderen skulle pilles ned.

Siden har sagen kørt i flere instanser. Først i Beboerklagenævnet, siden Boligretten, Vestre Landsret og forleden fik parret, der opsatte ladestanderen, tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at køre sagen for Højesteret, fordi sagen er af principiel karakter.

Hun bor til leje og har brugt flere år på at få ret til at lade sin bil hjemme

- Under installationsretten er der også omtale af den udvendige del. Der har man ret til en parabol eller en antenne, hvis man ikke kan modtage nogle af de kanaler, man gerne vil modtage. Hvis man ikke kan modtage dem på anden vis, har man ret til, at vi kan anvise til et sted, hvor man kan sætte den op. Der står ingenting om ladestandere, siger Finn Muus.

Han peger på, at omdrejningspunktet i sagen er lovgivningen omkring installationsretten, der blandt andet omhandler retten til selv at installere vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køleskabe og andre tekniske installationer i sin bolig

- Der, hvor vi holdt og ladede, er et stykke, vi har lejet af Boligkontoret, og der har vi på et græsareal fået lagt fliser. I alle årene inden vi fik ladestanderen, har vi haft en trailer stående. Vores campingvogn har sågar stået der. Der er aldrig en kæft, der har sagt noget. Alt røren er kommet, efter vi fik den ladestander op, fortæller Heidi Nielsen.

Et andet af konfliktens hovedpunkter drejer sig om, at parret i forbindelse med ladningen af deres hybridbil parkerede for enden af deres lejemål, der ligger som det yderste rækkehus.

I boligafdelingen er der, ifølge direktøreren hos Boligkontoret, en lokal besluttet husorden om, at man skal parkere på de dertil indrettede parkeringsarealer.

- Her havde de så fået lov til at bruge et areal i enden af deres rækkehus. Det blev så brugt til parkeringsareal. Det må man ikke i og med, at det står i husordenen. En beslutning, man har truffet i afdelingen. Når vi så modtager en klage fra beboere i afdelingen så er vi nødsaget til at gøre lejer opmærksom på, at der må man ikke parkere, og så bliver det jo mere en sag om parkering og selvfølgelig også om, at man ikke har søgt om at sætte en ladestander op, siger Finn Muus.

Bør overveje om alle skal have ret til ladestander

Ifølge Torben Lund Kudsk, som er afdelingschef i FDM, så er det for mange el- og hybridbils-ejere mere belejligt at have sin egen ladestander - også selvom der er kommet mange ladestandere rundt omkring i landet i dag.

- Vi står i en meget svær situation, hvor omkring en tredjedel af befolkningen bor uden carport eller parkering, samtidig med, at vi ser en stigning i antallet af elbiler, fortæller han og kommer med et forslag:

- Jeg synes, at man bør overveje, om alle skal have ret til at kunne opsætte en ladestander.

Vil indrette sig ved eventuel dom

Hvis Højesteret beslutter, at en ladestander til en bil hører ind under installationsretten, så vil Boligkontoret Fredericia indrette sig efter beslutningen.

- Hvis der ikke er forhold i en ansøgning om opsætning af en ladestander der skulle begrunde et afslag fra vores side, såsom manglende kapacitet i ledningsnettet eller løsninger hvor der skal trækkes et kabel fra ladeboksen hen over et fortov eller sti, eller ulovlig parkering, så vil vi være forpligtiget til at godkende en ansøgning. Den er vi helt med på, for så ved vi, hvad vi skal administrere efter, fortæller Finn Muus.