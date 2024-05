Horsens Kommune har nemlig været forbi skolen for at overraske dem med deres nyerhvervede titel som Årets Skolepatrulje.

Skolepatruljen har fået en tur med partybussen til Horsens Rådhus i konvoj med både politiet og hjemis-bil.

klokken 12 ankommer skolepatruljen til Gedved Skole, hvor hele skolen overraskes med DJ-musik, hjem-is og fejring af skolepatruljen. Et lidt anden måde at have frikvarter på end normalt.