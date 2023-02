Fængselsforbundet: Behov for undersøgelse af Enner Mark-drabsforsøg

- Hvis der er sket en fejl, så skal den frem, så vi kan lære af det, og undgå at det sker igen,” siger Bo Yde Sørensen, siger formand i Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen i en pressemeddelelse.

Tidligere har fængslet fået strakspåbud i starten af februar, og derfor vil han og forbundet have opmærksomhed på det som de mener er underbemanding af fængslet.

- Arbejdstilsynet gjorde fængslet opmærksom på, at der er klar sammenhæng mellem bemanding og sikkerhed. Derfor er det meget mærkeligt, at fængslet vælger at nedpostere på en bandeafdeling kort tid efter, siger forbundsformanden.