Fyrede medarbejdere efter fagforeningskonflikt tror ikke på arbejde igen

Medarbejderne og ledelsen valgte inden påske at demonstrere foran 3F i Horsens mod det, de kalder for 'urimelige krav', hvorefter virksomheden i udgangen af marts erklærede sig selv for konkurs.

Konflikten med 3F endte i arbejdsretten, som nu aldrig får mulighed for at tage stilling til sagen, da sagsomkostningerne var vokset så store, at Social Craft må begære sig konkurs.

- I første omgang løb de op i 250.000 kroner – og det har vi som socialøkonomisk virksomhed ikke ballast til at bruge på sagsomkostninger, siger Stinne Simonsen.

En usikker fremtid

Henrik Oluf Boholdt Larsen tror heller ikke selv på, at der er mange muligheder for, at en som ham igen finder en arbejdsplads, der kan rumme ham. Derfor håber han også på, at der blive bedre muligheder for at drive virksomheder som Social Craft i fremtiden.



- Det er frygteligt, at noget godt skal ødelægges på den måde, siger Henrik Oluf Boholdt Larsen.

Og det er Karin Liltorp, der er beskæftigelsesordfører for Moderaterne, enig i.

- Det er helt utroligt ulykkeligt, alle fortjener jo bare at være en del af arbejdsfællesskabet, siger Karin Liltorp.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi ikke er gode nok til at hjælpe dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet. Der er en kæmpe gruppe, der står udenfor arbejdsmarkedet, fordi det ikke er fleksibelt nok.

Derfor ser Karin Liltorp også et behov for, at man går systemet i sømmene. Og så er der et behov for at finde ud af, om de udfordringer, som Social Craft har mødt, er generelle eller et enkeltstående tilfælde, fortæller hun.

- Det er op til arbejdsmarkedet parter at forhandle overenskomst, men som politikere synes jeg godt, at vi kan facilitere en samtale om netop de her udfordringer. Det kan være, at man skal tænke i nye former for overenskomster, der ikke kun handler om selve arbejdsopgaven, men mere om hvem det er, vi ansætter, siger Karin Liltorp.