Jordprøver frikender PFAS-mistanke ved institution

Der skulle gå ti dage, før børnehuset fik svar på jordbundsprøverne, skriver Horsens Folkeblad.

Tilbage i januar landede børnehuset Pyramiden på mistankelisten over grunde i Horsens, der var under mistanke for at være forurenet af PFAS-stoffer. Børnehuset var blandt 179 grunde i Horsens, der skulle undersøges.

Horsens Kommune har foretaget jordbundsprøverne ved børnehuset Pyramiden.

- Vi har fuld tillid til, at der ikke er noget i jorden nu. De er professionelle, og de har jo ikke bare boret ét, men mange steder, siger Jørgen Sørensen, leder i børnehuset Pyramiden.