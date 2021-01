Kæmpe tartelet-succes er blevet landsdækkende

Nu er julen og nytåret overstået, men succesen den fortsætter.

Efter at tarteletfyldet nu kan bestilles på nettet, bliver der stadig produceret og solgt over to ton tarteletfyld om ugen.

Et forsøg på at holde en lille smule gang i forretningen under nedlukningen er på den måde, blevet forvandlet til et rigtig erhvervseventyr.