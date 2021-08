Sejlklub jubler ovenpå guld til Anne-Marie Rindom

- Det er det vildeste. Vi er helt oppe at køre her i Horsens Sejlklub, hvor vi har set ræset sammen, som heldigvis endte med, at hun vandt guld, fortæller Maiken Schütt, der her sejlet sammen med Anne-Marie Rindom, siden guldvinderen var seks år gamle til TV SYD.



Den første guldmedalje til dette års OL kommer ikke uden drama, efter Horsens-sejleren fredag først modtog en advarsel, hvorefter hun blev udelukket fra dagens sejlads.

- Jeg har haft det ret blandet. Jeg har været supernervøs, siden hun havde sin mareridtsdag for to dage siden og har bare sendt tanker ud til Tokyo. Det er som om, de danske guldmedaljer skal have lidt drama, og det fik den her også, siger Maiken Schütt.