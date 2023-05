Styrelse har udstedt påbud til apotek efter salg af slankemiddel

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen på baggrund af en aktindsigt til Ritzau.



Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan Uldum Apotek har udskrevet recepter på slankemidlet Wegovy til patienter, der ikke lever op til kravene.

Apoteket har gjort det i samarbejde med treated.dk. Det har Lægemiddelstyrelsen påbudt apoteket at ophøre med.

Berlingske beskrev i slutningen af maj, hvordan mediets journalist havde fået udskrevet Novo Nordisks slankemiddel Wegovy til trods for at have oplyst en historik med spiseforstyrrelse og en normal bmi.

Hun fik det udskrevet gennem en britisk hjemmeside, treated.dk, som sendte recepten videre til Uldum Apotek, og dagen efter modtog hun slankemidlet.