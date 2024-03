Udstilling skal på danmarksturné

Det skriver Blå Kors i en pressemeddelelse

Bitten Hansen, som til daglig læser designteknologi, vil inspirere tøjforbrugere til at give tekstiler længere levetid ved at benytte nål og tråd. Det skal mindske mængden af tøj, der ikke bliver brugt eller smidt ud.



- Min motivation for at skabe denne udstilling er at vise, hvordan tøj, der ofte ender bagerst i garderobeskabet, kan upcycles. De anvendte teknikker er meget enkle, så alle kan være med, siger Bitten Hansen i pressemeddelelsen.



Udstillingen har været åben siden den 12. marts og kan opleves indtil midten af april. Derefter bliver tøjet udstillet i resten af landets Blå Kors butikker.