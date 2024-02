Banedanmark advarer: For mange løber over skinnerne med livet som indsats

Men blandt passagerne på Kolding Station er det ikke alle, der overbevist om, at det er nok til at ændre sporløbernes adfærd.

- Jeg tror på, at det nok skal få folk til at tænke mere over det, men jeg er ikke sikker på, at dem, der vælger at løbe over skinnerne, helt tænker over konsekvenserne, siger Sofie Kjær Lauridsen, der venter på toget hjem til Vojens.

Ar for livet

For konsekvenserne kan være store. Ikke kun for den enkelte sporløber, men også for lokomotivførerne. I værste tilfælde kan de være involveret i en dødsulykke, og det er en dybt traumatiserende oplevelse, siger siger forbundsnæstformand for Dansk Jernbaneforbund, Ebbe Drögemüller.

- Sporløbere spiller hasard med deres eget liv, men de gambler også med mine kollegaers psykiske helbred. Det tager tid at bringe et tog til standsning, og lokomotivføreren kan ikke bare svinge udenom. Det er ødelæggende for psyken, og hvert år har vi kollegaer, der må stoppe som lokomotivfører efter ulykker eller nærved-ulykker, siger Ebbe Drögemüller.

Det er noget Flemming Kildeborg Jakobsen kender til. Han er lokomotivfører i Fredericia og har på nært hold oplevet, hvordan frygten for en påkørsel sætter sig i kroppen.

- Man bliver overrasket hver gang, selvom man godt ved, at det sker. Nu har jeg heldigvis ikke selv været involveret i en dødsulykke, men jeg har haft situationer, hvor det har været tæt på, og det er lige ubehageligt hver gang, siger Flemming Kildeborg Jakobsen.

- Hver gang jeg kommer til en station – og særligt endestationerne - er jeg ekstra opmærksom. Det er jo stærkt ubehageligt, at der desværre sker flere og flere hændelser. Jeg tror måske, at der er sket et skred i folks holdning til, hvilke regler der er i orden at bryde, når man har en travl hverdag, fortsætter han.

Det er særligt i myldretiden og i nattelivet, at Flemming Kildeborg Jakobsen oplever, at flere vælger at tage chancen tværs over skinnerne.

Den gode hækkeløber

Blandt passagererne på Kolding Station er der flere, der kommer med alternative løsninger til at stoppe den farlige færden på skinnerne. Fælles for dem alle er, at det skulle være en form for hegn.

Henrik Boye fra Middelfart har en helt særlig interesse på kollektiv trafik, og har også holdt foredrag om, hvordan man kan løse nogle af problemerne med sporløberne.